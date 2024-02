A terapia proporciona diversos benefícios para a saúde mental. Sua importância reside na promoção do autoconhecimento, na identificação e resolução de conflitos internos e no desenvolvimento de habilidades de enfrentamento. Ao contrário do que muitos pensam, ela ajuda não somente pacientes que têm problemas mentais já diagnosticados, mas qualquer pessoa que esteja ou não passando por alguma dificuldade.