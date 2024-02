Com a chegada do Mês da Mulher, é imperativo não apenas reconhecer as conquistas alcançadas pelas mulheres, mas também destacar as questões urgentes que ainda afetam suas vidas. Um desses problemas, infelizmente comum, é o relacionamento abusivo, uma realidade dolorosa e muitas vezes silenciosa que afeta inúmeras mulheres em todo o mundo. Neste momento de reflexão e conscientização, é essencial abordar estratégias para identificar e enfrentar esse tipo de situação, promovendo assim a segurança e o bem-estar delas.