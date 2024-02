O Carnaval é uma festa muito aguardada pelos brasileiros e marcada por música, desfiles e dias e noites extremamente animados. No ano passado, o público estimado pelo Ministério do Turismo foi de 45 milhões de pessoas nos principais destinos carnavalescos. Só em São Paulo, foram cerca de 15 milhões. Entretanto, mesmo com a empolgação da folia, é preciso tomar as devidas precauções com os celulares.