O estilo de decoração industrial teve origem no final do século XIX e início do século XX, quando antigas fábricas e armazéns foram convertidos em espaços habitáveis, muitas vezes transformados em lofts. “Com a crise americana, vários imóveis industriais desocupados foram usados como residências e as pessoas começaram a aproveitar equipamentos como móveis residenciais”, explica Renatto Alves, artista e proprietário da The Industrial Design – pensada para decoração rústica, prática e elegante.