Com o verão cada vez mais intenso, os dias de altas temperaturas e o sol muito forte são comuns. Estes fatores podem prejudicar e até danificar o seu carro. Pensando nisso, Rodrigo Pothin, CMO da Loja do Mecânico, plataforma multicanal de máquinas e ferramentas da América Latina – com foco também no segmento automotivo, lista algumas dicas valiosas para o cuidado com os veículos durante o período. Confira!