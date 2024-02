O frango é uma escolha excepcional para enriquecer a dieta com proteínas essenciais, desempenhando um papel fundamental no desenvolvimento muscular e na recuperação pós-exercício. Além disso, ele é versátil na cozinha, permitindo uma variedade de métodos de preparo que se adequam aos gostos individuais. A seguir, confira como preparar 4 receitas com frango para aumentar o consumo de proteínas!