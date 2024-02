Os pães com grãos e sementes são uma opção deliciosa para quem busca uma experiência gastronômica mais nutritiva. Versáteis, eles são preparados a base de ingredientes ricos em fibras, vitaminas e minerais, que ajudam na digestão e promovem saciedade. Além disso, por conterem grãos e sementes, possuem uma crocância irresistível, que faz com que cada mordida ofereça uma jornada de sabor diferente, especialmente quando combinados com queijos, patês e pastas.