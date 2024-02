A depressão pós-parto é um problema que gera sentimentos intensos de tristeza, ansiedade e exaustão, impactando a saúde física e mental das mães, bem como a dinâmica familiar. Além do acompanhamento médico, o yoga pode auxiliar no tratamento. Isso porque, segundo Bruna Tiboni Kaiut, especializada no Método Kaiut Yoga, a prática é um meio eficaz de proporcionar relaxamento, equilíbrio emocional e conexão mente-corpo.