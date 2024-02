A Chapada dos Veadeiros, localizada no noroeste do estado de Goiás, é um destino de beleza única e intensa, que desafia os turistas a explorarem o Brasil. Um paraíso do ecoturismo, a região é dominada por montanhas, cachoeiras e trilhas, e encanta por sua vegetação serrana. Mas, em meio ao sol quente do clima seco, destaca-se mesmo por suas piscinas com águas naturais, convidativas para um belo mergulho.