O público fã de café segue aumentando, especialmente em função da popularização do amplo leque de possibilidades de consumo que a bebida oferece. Com a chegada do verão, acentua a versatilidade do seu uso em diferentes preparos gelados, que o levam como base ou ingrediente secundário. E para quem se anima em ter experiências diferentes, vale a pena ir além da tradicional xícara de café.