Quer um destino para te surpreender do começo ao fim da sua viagem? Depois de viajar por 58 países, encontrei na Tanzânia um dos lugares mais fantásticos que visitei! Praias de mar azul e areia branca, paisagens espetaculares como a do Monte Kilimanjaro, da Cratera de Ngorongoro e do Serengeti, animais que aparecem em uma quantidade e variedade imagináveis, hotéis superexclusivos e pessoas maravilhosas. Abaixo, uma lista das principais atrações e atividades por lá!