O Carnaval é uma festividade repleta de alegria, música e, claro, indulgência gastronômica. Com o fim dessa temporada, é comum as pessoas buscarem maneiras de equilibrar a alimentação e recarregar as energias. Por isso, trouxemos 3 receitas de saladas detox que são aliadas perfeitas para desintoxicar o organismo e fornecer nutrientes essenciais para uma recuperação equilibrada.