San Andrés, Providência e Santa Catalina fazem parte de um dos arquipélagos mais bonitos que já visitei. Há voos diários de várias cidades colombianas e também do Brasil. Para entrar em San Andrés é preciso pagar uma taxa turística de 109 mil pesos colombianos (cerca de R$ 152). E lá você vai encontrar as águas caribenhas mais turquesas da Colômbia. Recomendo de 7 a 10 dias para conhecer as três ilhas e a viagem pode ser combinada com Cartagena e Bogotá, por exemplo.