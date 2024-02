O turismo rural é cada vez mais praticado e incentivado nos interiores do Brasil. E em São Paulo não é diferente. Pouco a pouco, o interior paulista vai ganhando novos roteiros com fazendas, sítios e espaços sendo abertos ao público. É o caso da Rota Em Cantos do Interior Paulista, que integra as cidades de Anhembi, São Manuel e São Pedro, a cerca de 200 quilômetros de São Paulo.