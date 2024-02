Segundo a pesquisa de mercado Hábitos de Consumo de Suplementos Alimentares no Brasil, promovida pela Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais (ABIAD), os suplementos alimentares estão presentes em 59% dos lares brasileiros. O estudo aponta para um crescimento no consumo consciente, visto que os cuidados com a alimentação correspondem à preocupação de 72% dos entrevistados.