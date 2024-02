Você já deve ter ouvido por aí o termo “finalização”. Afinal de contas, o que é isso? A finalização, no caso de onduladas, cacheadas e crespas, nada mais é do que a nomenclatura utilizada para se referir a qualquer método ou truque para arrumar o cabelo, geralmente, após a lavagem. Assim, dependendo da técnica utilizada e do tipo de cabelo, os fios podem ganhar mais ou menos definição e volume.