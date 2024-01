Em cada época do ano, o nosso corpo tem demandas e necessidades distintas de nutrientes. No inverno, por exemplo, reforçar o consumo de alimentos fonte de vitamina C ajuda a fortalecer a imunidade. No verão, por outro lado, precisamos de comidas mais leves e com mais água na composição para dar uma força na hidratação, repor minerais e ajudar a refrescar naqueles dias mais quentes.