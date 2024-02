A relação da modelo e influenciadora Yasmin Brunet com a comida no BBB24 tem chamado bastante atenção e gerado discussões. Em uma conversa com a cantora Wanessa Camargo, ela comentou sobre as limitações da xepa com preocupação, especialmente devido à sua síndrome do intestino irritável. “Eu não posso [comer] feijão, lentilha e grão-de-bico, porque eu tenho síndrome do intestino irritável […]”, disse.