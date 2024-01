A edição do Big Brother Brasil de 2024 começou no dia 08 de janeiro. Assim como os participantes, a decoração da casa é muito aguardada pelo público, pois é diferente a cada ano. Desta vez, a casa mais vigiada do Brasil tem como tema “Contos de Fadas”, e apresenta uma decoração vibrante, com artes de pintura de folhagens e elementos rústicos.