Sri preethaji, filósofa e líder transformacional indiana, esteve em São Paulo para guiar os participantes do Field of Awakening (Campo do Despertar) e reservou alguns minutos para conversar com Vida Simples. Em teoria, a cofundadora da Ekam Oneness – escola de filosofia, meditação e transformação pessoal, localizada no sul da Índia – tinha pressa, pois precisava retornar do intervalo e falar por mais uma porção de horas.