O ano de 2024 tem a energia do Dragão de Madeira Yang. Entretanto, cada mês tem a referência de um dos animais do Horóscopo Chinês. Fevereiro traz características típicas do Tigre. Segundo Adriana Di Lima, consultora e professora de Astrologia Oriental Chinesa, as pessoas de Tigre terão alguns desafios para superar neste mês. Isso porque as energias desse signo irão direcionar de forma mais intensa as ações dos nativos.