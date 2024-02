O pintor Henri Matisse buscava a companhia dos pássaros e das plantas para se energizar e criar; Sigmund Freud fazia caminhadas diárias e extraía vigor mental da velocidade que imprimia em suas pernas, além de priorizar as férias de verão com a família; já o neurologista Oliver Sacks apostava na análise seguida de natação, bem cedo. Ah, ele também se entregava aos devaneios no sofá depois do almoço. Sei como é bom! Nesses momentos, sinto que estou em harmonia com a porção mais contemplativa da minha alma. Protegida do que não reflete quem eu sou de verdade.