O TOD é um transtorno do neurodesenvolvimento de diagnóstico independente, mas é frequentemente estudado em conjunto com o transtorno déficit de atenção e hiperatividade (TDA-H) ou com o transtorno de Conduta (TC). A característica principal do TOD é estar incluído nos Transtornos Disruptivos, onde a criança apresenta um padrão de comportamento negativo, desafiador, desobediente e hostil, todos com intensidade, frequência e duração acima do esperado para sua idade e, em alguns casos, o descontrole emocional pode levar a agressividade e episódios de violência verbal e física.