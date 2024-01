Desenvolvida nos anos 60 pelo psiquiatra norte-americano Aaron Beck, a terapia cognitivo-comportamental, também conhecida como TCC, é uma abordagem psicoterapêutica baseada na combinação de conceitos do Behaviorismo (teoria que estuda a psicologia humana por meio da observação do comportamento) com teorias cognitivas (estudos sobre o processo de obtenção do conhecimento humano).