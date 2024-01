O sistema endócrino é o conjunto de órgãos responsável pela secreção de substâncias, que são chamadas de hormônios. Elas são liberadas na corrente sanguínea e atuam em várias partes do organismo. De acordo com o Dr. Danilo Höfling, médico endocrinologista e metabologista, os hormônios agem, praticamente, sobre todos os sistemas e aparelhos do corpo. Os principais órgãos do sistema endócrino são o hipotálamo, a hipófise, a tireoide, as paratireoides, os testículos e os ovários.