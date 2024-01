Em 18 de janeiro é celebrado o ‘Dia do Esteticista’, profissional que desempenha um papel fundamental na promoção da saúde e bem-estar, focando no cuidado da pele, rosto e corpo. Instituída pela Lei n° 12.592, que regula a profissão no país, a data faz uma homenagem aos profissionais e tem por objetivo preservar os seus direitos.