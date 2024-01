Na primeira sexta-feira do ano (05), foi anunciado durante a programação da Rede Globo alguns dos participantes do ‘Big Brother Brasil 2024’. Uma das novidades que surpreendeu o público foi o nome da cantora Wanessa Camargo na lista do camarote. Prestes a completar 24 anos de carreira, a artista acumula hits, participações em novelas, cinema e até apresentação de programa de TV, mas essa será a sua primeira vez em um reality show.