As confusões sobre os cachorros buldogue inglês e buldogue francês são comuns devido a algumas semelhanças físicas e ao fato de ambas as raças pertencerem à família dos buldogues. A proximidade nas denominações também pode levar à confusão, mas é importante ressaltar que são raças distintas, cada uma com suas características específicas, diferenças de tamanho, histórico, temperamento e padrões de pelagem.