Os pés são uma parte crucial do sistema de sustentação e locomoção, suportando o peso do corpo e desempenhando um papel essencial na manutenção do equilíbrio. Ignorar a saúde deles pode resultar em uma série de problemas, como calos, calosidades, unhas encravadas e até mesmo condições mais sérias. Por isso, confira, a seguir, as respostas do dermatologista Alexandre Y. Okubo sobre bem-estar e cuidado com os pés masculinos!