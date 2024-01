Os sucos são ótimos para ajudar a limpar o organismo após abusar nas comemorações de fim de ano. Isso porque eles são feitos com frutas que aceleram o metabolismo e ajudam a eliminar as toxinas. Além disso, são refrescantes, nutritivos e ideais para essa época do ano, que representa o início da volta à rotina. Pensando nisso, selecionamos 6 receitas de sucos para você desintoxicar o corpo e começar o ano bem. Confira!