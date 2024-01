As frutas são opções saudáveis, práticas e deliciosas para incluir no cardápio, inclusive no preparo de sobremesas. Ricas em antioxidantes, também ajudam a combater os radicais livres. “Dentre os principais nutrientes que têm ação antioxidante no organismo, estão as vitaminas A, C e E e os carotenoides, como o licopeno, que está presente nas frutas vermelhas, e o betacaroteno, que é precursor da vitamina A”, explica o cardiologista Bruno Ganem.