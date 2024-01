A culinária portuguesa é uma das mais ricas do mundo. Com traços mediterrâneos, os alimentos mais consumidos no país são peixes, frutos do mar, batatas, azeites e azeitonas que, combinados ou não, rendem pratos irresistíveis. O país também é rico em uma variedade de doces, desde os mais simples aos mais sofisticados, capazes de deixar qualquer um com água na boca. Não à toa, Portugal é referência quando se trata de gastronomia.