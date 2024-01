O Brasil é um país rico em diversidade cultural, e essa riqueza se manifesta de maneira vibrante em suas festas folclóricas estaduais. Cada região do país abriga celebrações únicas, enraizadas nas tradições e na identidade local. Do Bumba Meu Boi no Maranhão ao Carnaval fora de época em Olinda, Pernambuco, passando pelas festas juninas no Nordeste e pelo Círio de Nazaré no Pará, o país oferece uma variedade de festividades que destacam a riqueza da cultura brasileira.