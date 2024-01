No verão, a pele tem uma tendência natural a ficar mais oleosa devido a uma combinação de fatores. O aumento da temperatura ambiental estimula as glândulas sebáceas a produzirem mais óleo, enquanto a umidade também pode influenciar, tornando a pele mais propensa a reter óleo e suor. Além disso, durante essa estação, tendemos a transpirar mais, e esse acúmulo de suor e resíduos pode se misturar com o sebo natural, obstruindo os poros e contribuindo para a oleosidade excessiva.