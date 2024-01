O suco verde é uma bebida com propriedades que oferecem diversos benefícios para o corpo, como aumentar as defesas do sistema imunológico, desinchar e ajudar a limpar o organismo. E, se você está fazendo uma dieta, as vantagens do drink são ainda melhores, pois ele também auxilia na redução da retenção de líquido e acelera o metabolismo, auxiliando no processo de emagrecimento.