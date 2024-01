O verão está a todo vapor e, com ele, a busca por maneiras deliciosas de se manter hidratado. Nada combina melhor com dias ensolarados e céus azuis do que um copo de suco fresco e cheio de sabor, concorda? Pensando nisso, reunimos 5 receitas de sucos que vão te ajudar a se refrescar e manter o bronzeado em dia. Confira!