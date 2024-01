Durante o calor intenso do verão, hidratar o corpo é essencial para manter a saúde. E uma maneira eficaz de fazer isso é consumindo sucos, pois essas bebidas combinadas com as frutas, ajudam na reposição de líquidos. “Nada substitui a água, mas algumas frutas são excelentes para se cuidar enquanto se hidrata”, comenta a nutricionista Eveline Dana.