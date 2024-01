Quando falamos em dieta, a primeira coisa que vem à mente é a salada. Para quem deseja ter uma alimentação equilibrada, esse é um dos pratos fundamentais do cardápio, que pode, ainda, ser combinado com diversos ingredientes que auxiliam no processo de emagrecimento. Por isso, selecionamos 4 receitas de saladas termogênicas para você incluir nas refeições. Confira!