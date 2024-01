Com a chegada do verão, nada é mais convidativo do que saborear refeições leves, refrescantes e repletas de nutrientes. Nesse contexto, as saladas se destacam como opções ideais para manter a saúde em dia. Elas combinam uma variedade de ingredientes frescos e sazonais que não apenas satisfazem o paladar, mas também proporcionam uma dose generosa de nutrientes essenciais. Pensando nisso, apresentamos 5 opções de saladas para você experimentar e se manter saudável!