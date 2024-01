O camarão é um fruto do mar excepcionalmente versátil que adiciona um toque irresistível a diversas receitas culinárias. Sua carne delicada e saborosa pode ser incorporada de maneiras diversas, tornando-o um ingrediente apreciado em cozinhas ao redor do mundo. Pensando nisso, selecionamos 5 receitas com camarão para você preparar em casa. Confira!