O whey protein é uma proteína extraída do soro do leite. É um dos suplementos alimentares favoritos do público que frequenta academias, pois possibilita consumir uma grande quantidade de proteína sem gordura, auxiliando no processo de ganho muscular. Contudo, a dose diária varia de acordo com as necessidades de cada pessoa. Por isso, é recomendado consultar um nutricionista antes de consumi-lo.