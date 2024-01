Com as altas temperaturas, nada melhor do que saborear deliciosos sorvetes cremosos para refrescar o paladar e amenizar o calor. Com ingredientes simples e instruções fáceis de seguir, essas receitas são ideais tanto para iniciantes na cozinha quanto para amantes da culinária mais experientes. Pensando nisso, reunimos 5 receitas de sorvetes cremosos e caseiros para você experimentar!