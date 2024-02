A culinária nordestina tem diversos sabores, cores e texturas, refletindo a rica diversidade cultural e geográfica da região. Com influências indígenas, africanas e europeias, cada prato conta uma história, trazendo à mesa não apenas delícias gastronômicas, mas também um pouco da história e tradições do Nordeste brasileiro. Por isso, veja 5 receitas que exemplificam a riqueza da culinária nordestina, perfeitas para jantares em família ou uma reunião com amigos!