A quinoa é um grão rico em cálcio, zinco, vitaminas, fibras e proteínas essenciais para a saúde do corpo. E, por ser um ingrediente versátil, é perfeito para compor uma dieta equilibrada, especialmente no verão. Isso porque ela é leve, combina com receitas refrescantes e ainda favorece a prevenção e o tratamento de obesidade, doenças cardiovasculares e hipertensão arterial.