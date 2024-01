Lidar com as oscilações dos hormônios ao longo do mês pode ser desafiador, levando muitas mulheres a enfrentarem cansaço e alterações no organismo. Porém, existe uma época em que essa “luta” com o próprio corpo aumenta: o período menstrual. Nesta época, o esgotamento é tanto que se torna difícil para elas realizarem suas atividades diárias. Esta sensação é chamada fadiga menstrual.