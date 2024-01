Buscar uma alimentação mais saudável e equilibrada é sempre importante para manter a saúde do corpo. Nesse sentido, o amaranto surge como uma excelente opção para você incluir na dieta. Repleto de benefícios, esse grão tem um alto valor biológico e é conhecido por facilitar o processo de emagrecimento. Além disso, tem ganhado fama por substituir alimentos e acrescentar nutrientes aos pratos, como as proteínas, que compõem cerca de 15% do amaranto.