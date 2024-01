Manter o corpo saudável está no topo da lista das prioridades de quem deseja viver bem. Afinal, preservar a saúde é o ponto de partida para obter longevidade e qualidade de vida. No entanto, ao longo deste processo, frequentemente os bons hábitos se perdem em decorrência das guloseimas, correria do dia a dia e até um final de semana de folga, o que leva ao esquecimento de uma das práticas mais importantes para a saúde: a prevenção.