Não há como desvincular a importância do lúdico do desenvolvimento infantil. Noções de limite e de regras, por exemplo, são ensinadas às crianças durante uma brincadeira de esconde-esconde. “Na brincadeira, a criança trabalha a coordenação motora, os cinco sentidos e o movimento. Depois, interpreta o mundo por meio da fantasia e do imaginário, desenvolve a parte afetiva e emocional”, afirma Maria Ângela Barbato, vice-coordenadora dos cursos de Licenciatura e Pedagogia da PUC-SP.