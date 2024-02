A banana-da-terra é uma fruta versátil que pode ser utilizada no preparo de diversos pratos. Muito popular em diferentes regiões do Brasil, ela é apreciada por sua textura firme e sabor suave, que tornam as receitas irresistíveis. No entanto, destaca-se mesmo é pela sua praticidade e papel na gastronomia, já que contribui para a riqueza cultural e a diversidade de sabores.