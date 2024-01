Seja no café da manhã ou no lanche da tarde, a torta é sempre uma boa pedida para quem deseja saciar a fome com um prato diferente e prático. E, se você segue a dieta vegetariana, esse alimento é versátil e combina com diversos recheios, o que possibilita uma refeição gostosa e sem ingredientes de origem animal. Por isso, selecionamos 3 receitas de tortas vegetarianas irresistíveis que você precisa experimentar. Confira!